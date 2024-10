Linienrichter kollabiert mitten im Spiel: So geht es ihm inzwischen!

Da Smith im Zuge der Behandlung immerhin bereits wieder zu sich gekommen war, wurde das Spiel anschließend fortgesetzt. Der Vierte Offizielle Jacob Miles sprang für ihn an der Fahne ein, seine Rolle übernahm dafür ein Zuschauer mit entsprechender Lizenz. Die Gäste aus Middlesbrough gewannen das Match am Ende mit 1:0.

In der 7. Minute taumelte Schiri-Assistent Rob Smith am Spielfeldrand entlang und schien jeden Moment ohnmächtig zu werden.

Innerhalb weniger Tage wurden zwei Partien von West Brom von medizinischen Notfällen überschattet. © Anthony Devlin / AFP

Glücklicherweise konnte der englische Schiedsrichter-Verband "PGMOL" schon am Mittwoch leichte Entwarnung geben.

Smith habe sich ausgiebigen Tests unterzogen und sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden, hieß es in einer Mitteilung. Er erholt sich demnach zu Hause.

"Wir möchten uns bei beiden Vereinen, den Sanitätern im Hawthorns und dem Personal des Manor Hospital in Walsall für die Betreuung von Rob bedanken", schrieb die Schiri-Organisation.



Für West Brom war es der zweite tragische Schreckmoment innerhalb weniger Tage.

Schon am Samstag kam es unter den mitgereisten Fans der "Baggies" in Sheffield zu einem medizinischen Notfall, bei dem ein 57-jähriger Anhänger verstarb. Ihm wurde am Dienstagabend in der zweiten Hälfte gedacht.