Bewegende Botschaft zum Abschied: England-Profi muss Karriere mit nur 26 Jahren beenden!

Der langjährige Dritt- und Viertligakicker leidet an einem sogenannten Osteosarkom, der am häufigsten auftretenden Form eines bösartigen Kochentumors.

"Ich hatte sechs Monate Zeit, um die Worte für diesen Moment vorzubereiten, doch ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll", begann der in Preston geborene Defensivspezialist.

Auf Instagram gewährt Nick Anderton (26) immer wieder Einblicke in seine Behandlung. © IMAGO / Shutterstock

Im Laufe seiner rund neunjährigen Profikarriere hat Anderton ganze 245 Pflichtspiele absolviert.

2016 verließ er seinen Heimatklub Preston North End und wechselte zum AFC Barrow, außerdem lief er vor seinem Transfer 2021 zu den Bristol Rovers noch für den FC Blackpool, Accrington Stanley sowie Carlisle United auf.

In der vergangenen Saison hatte er mit seinen 34 Liga-Einsätze zudem großen Anteil am Aufstieg der Rovers aus der viertklassigen League Two in die dritte englische Liga.

"Wenn ich auf die letzten 10 Jahre zurückblicke, habe ich nur schöne Erinnerungen", schrieb der Linksfuß. "An jeden Verein, den ich vertreten habe, danke für die Gelegenheit. An jeden Manager und Trainer, unter dem ich gearbeitet habe, danke für die Zeit, die Ihr in mich investiert habt."

Darüber hinaus bedankte sich Anderton für die zahlreichen Genesungswünsche und Fan-Botschaften.

"Das hat mir noch mehr Motivation gegeben, weiter zu kämpfen und jeden einzelnen Milliliter Chemotherapie aufzunehmen, den ich brauche", schloss der Abwehrspieler sein Statement ab.