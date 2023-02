Superstar Luis Suarez entfacht wilden Tumult: Soldaten müssen eingreifen!

Porto Alegre (Brasilien) - Geistesblitz oder unfaire Aktion? Mittlerweile geht Altstar Luis Suarez (36) im Spätherbst seiner Karriere für Gremio Porto Alegre in Brasilien auf Torejagd. Kontroversen scheint der einstige WM-Beißer dabei immer noch magisch anzuziehen. Am Sonntag musste sogar die Militärpolizei eingreifen.

Nach dem Freistoß von Luis Suarez (36) eskalierte die Situation. © Screenshot/Twitter/tudo_degremio

Erst im Januar war der frühere Weltklasse-Knipser vom uruguayischen Erstligisten Club Nacional ins Nachbarland gewechselt, bei seinem Debüt im regionalen Supercup beeindruckte er sofort mit einem Hattrick.

Doch der langjährige Barca-Goalgetter sorgt nicht nur fußballerisch für Schlagzeilen. Am Wochenende löste er beim 2:0-Erfolg gegen Avenida nämlich eine wilde Rudelbildung aus.

In der 55. Minute holte Suarez einen Freistoß in der Nähe der gegnerischen Eckfahne heraus, reagierte anschließend blitzschnell und bediente seinen Kollegen in der Mitte, woraufhin Franco Cristaldo (26) schließlich die 1:0-Führung markierte.

Zu diesem Zeitpunkt regten sich die Avenida-Kicker allerdings immer noch beim Schiedsrichter über das gegebene Foulspiel auf und waren deshalb unsortiert. Den Referee juckte das wenig, er ließ den Treffer zählen und entfachte somit zusätzlichen Unmut bei den Gästen.

Die Akteure umzingelten den Unparteiischen, der nicht lange fackelte und Innenverteidiger Micael (36) mit Gelb-Rot vom Feld stellte.