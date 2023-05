Trotz schwerer Vorwürfe und Suspendierung: Drei Spitzenklubs wollen Mason Greenwood!

Mason Greenwood (21) stammt aus der Jugend von Manchester United und galt bis zu seiner Suspendierung als großes Talent. © PAUL ELLIS / AFP

Der italienische Spitzenklub Juventus Turin soll sich beim Lager des 21-jährigen Offensivakteurs nach einer Leihe zur kommenden Saison erkundigt haben, wie die britische Tageszeitung The Sun berichtet.

Demnach seien auch die AS Rom und AC Mailand an einer Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers interessiert. Darüber hinaus gebe es Gerüchte über einen möglichen Wechsel in die Türkei.

Das letzte Mal stand das einst hochgepriesene Riesentalent am 22. Januar 2022 beim 1:0-Erfolg gegen West Ham United für die "Red Devils" auf dem Platz.

Nach Bekanntwerden der Anschuldigungen seiner damaligen und jetzigen Freundin Harriert Robson (23) sowie seiner Verhaftung am 30. Januar 2022 wurde Greenwood umgehend von Man United suspendiert.

Daran änderten auch die eingestellten Ermittlungen zunächst nichts. Stattdessen kündigte der Verein eine eigene Untersuchung an. "Wir werden keinen weiteren Kommentar abgeben, bis dieser Prozess abgeschlossen ist", hieß es vonseiten des Premier-League-Vertreters.