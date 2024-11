"Mangel an Respekt": Erstligist lässt Internet-Star spielen!

Buenos Aires (Argentinien) - Cleverer PR-Gag oder Verrat am Fußball? Am Montagabend tauchte in der Startelf des argentinischen Erstligisten Deportivo Riestra ein ungewöhnlicher Name auf, doch es handelte sich nicht etwa um einen Neuzugang oder aufstrebenden Nachwuchsspieler.

Trotzdem erntete der Verein im Anschluss heftige Kritik für die PR-Aktion. Mit einem Sieg hätte der Aufsteiger selbst noch einmal an der Spitzengruppe der Liga geschnuppert und obendrein dem ungeliebten Stadtrivalen und Tabellenführer Sarsfield in die Meister-Suppe gespuckt.

Argentinien-Legende Juan Sebastian Verón (49) ist kein Fan des PR-Stunts von Deportivo Riestra. © JUAN MABROMATA/AFP

Daneben empfand selbst der Gegner den kuriosen Kurzauftritt als despektierlich, wie Vélez-Stürmer Braian Romero (33) im Interview nach dem Abpfiff deutlich machte.

"Es war ein Mangel an Respekt gegenüber dem Fußball. Was heute passiert ist, ist eine falsche Botschaft an die Jüngsten der Gesellschaft und an diejenigen, die es bis zum Ende versuchen. Das ist nicht der richtige Weg. Im Fußball geht es darum, es zu versuchen, zu scheitern und es wieder zu versuchen - immer wieder", so der 33-Jährige.

Ex-Nationalspieler Juan Sebastian Verón (49), inzwischen Präsident des Ligakontrahenten Estudiantes, schlug laut BBC in eine ähnliche Kerbe.

Die Aktion zeige "einen völligen Mangel an Respekt gegenüber dem Fußball und Fußballern", erklärte der frühere Mittelfeldspieler von Manchester United.

Das sieht eventuell auch der argentinische Verband so. Inzwischen hat er eine Untersuchung wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Ethik-Kodex eingeleitet.