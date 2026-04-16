Konkrete Gespräche! Leipziger Marco Rose winkt dieser Top-Job

Leipzig - Seit nunmehr einem Jahr ist Marco Rose (49) arbeitslos. Mit diversen Trainerjobs ist der Ex-Coach von RB Leipzig seither in Verbindung gebracht worden. Nun scheint eine heiße Spur nach England zu führen.

Vor einer Anstellung in der Premier League? Trainer Marco Rose (49, v.). © Picture Point / firo Sportphoto

Wenn Andoni Iraola (43) den AFC Bournemouth am Ende der Saison verlässt, könnte er den Klub ins internationale Geschäft geführt haben. Denn die Südengländer liegen nach zuletzt zwölf ungeschlagenen Spielen und dem Auswärtssieg bei Spitzenreiter Arsenal nur wenige Punkte hinter den Quali-Rängen, von denen derzeit noch unklar ist, wie viele letztlich für Europa berechtigt sein werden.

Fakt: Die Premier League wird fünf Teams in die Champions, zwei in die Europa und eines in die Conference League schicken. Abhängig von den Pokalsiegern könnten sich auch Teams hinter Platz 8 qualifizieren.

Unabhängig vom Ausgang der Saison wird der Spanier seinen Posten nach drei Jahren aber abgeben. Nun läuft die Suche nach einem Nachfolger. Und da kommt die Messestadt ins Rennen.

Der gebürtige Leipziger Marco Rose lebt mit seiner Familie nach wie vor in seiner Geburtsstadt, könnte ab dem Sommer aber ein Arbeitsverhältnis fernab der Heimat haben. Laut Sky ist der 49-Jährige einer der heißen Kandidaten auf das Iraola-Erbe. Es hätten sogar bereits "konkrete Gespräche" stattgefunden.

Aber auch Ipswich-Trainer Kieran McKenna (39), Frank Lampard (47, Coventry City) sowie Inigo Perez (38, Rayo Vallecano) sollen laut Medienberichten im Rennen sein.