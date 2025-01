Mbappé liegt im Clásico am Boden, dann macht Barça-Kapitän das

Jeddah (Saudi-Arabien) - Kuriose Szene im Supercopa-Finale ! Der FC Barcelona und Real Madrid duellierten sich in Saudi-Arabien um den ersten Titel der Saison - und Barça-Kapitän Raphinha (28) sorgte gleich mal für Aufsehen.

Kylian Mbappé (26) ließ sich auf dem Platz den Knöchel tapen - sehr zum Unmut der Barcelona-Kicker um Kapitän Raphinha (28, verdeckt). © FADEL SENNA / AFP

Denn in der 16. Minute saß Madrids Kylian Mbappé (26) beim Stand von 1:0 für Real Madrid für eine Behandlung am linken Knöchel vom medizinischen Personal umringt auf dem Platz - und Raphinha schnappte sich kurzerhand den Arztkoffer, trug ihn in Richtung Seitenlinie und stellte ihn außerhalb des Feldes wieder ab!

Der Grund für die schräge Aktion des Brasilianers: Mbappé hatte bereits zuvor eine Behandlungspause für seinen Knöchel in Anspruch genommen und somit für eine Unterbrechung des Spiels gesorgt.

Nur kurze Zeit später saß der Torschütze zum 1:0 dann erneut auf dem Boden - und Raphinha hatte genug, war der Meinung, dass der Knöchel von Mbappé auch neben dem Platz getapt werden kann. Dafür erhielt er noch Zustimmung von seinem Coach Hansi Flick (59), der ebenfalls forderte, dass die Behandlung des Franzosen nach draußen verlagert wird.

Madrids Antonio Rüdiger (31) und das Ärzteteam stellten den 28-Jährigen nach seinem Koffer-Klau zwar zur Rede, weitere Konsequenzen hatte die Szene für den Linksaußen, der in Abwesenheit des verletzten deutschen Keepers Marc-André ter Stegen (32) die Kapitänsbinde übernommen hat, aber keine.