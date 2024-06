Mega-Ablöse für einen No-Name! Chelsea holt fünften Trainer seit Tuchel

In der vergangenen Saison schied Enzo Maresca (44, r.) mit Leicester City im Ligapokal gegen Jürgen Klopp (56) und seinen FC Liverpool aus. © Jon Super/AP/dpa

Am Montag wurde der 44-Jährige offiziell bei den "Blues" vorgestellt, er folgt damit in Westlondon auf den kürzlich entlassenen Mauricio Pochettino (52) und erhält einen Vertrag bis 2029 plus Option auf ein weiteres Jahr.

"Er hat bewiesen, dass er ein hervorragender Trainer ist, der mit einem spannenden und erkennbaren Stil beeindruckende Ergebnisse erzielen kann.", wird Chelseas Sportdirektoren-Duo Laurence Stewart (38) und Paul Winstanley (45) in dem Statement des Klubs zitiert.

Wie unter anderem die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, fließen für die Dienste des Ex-Profis mindestens zwölf Millionen Euro an Leicester City. Die "Foxes" hatte der Übungsleiter erst im Sommer 2023 übernommen und anschließend zum souveränen Wiederaufstieg in die Premier League geführt.

Damit ist die Cheftrainer-Vita des früheren Mittelfeldspielers aber auch schon fast auserzählt. Zuvor stand er 2021 lediglich noch beim italienischen Zweitligisten Parma Calcio in der Hauptverantwortung, wo er aber nach fünf Monaten und nur fünf Siegen aus 14 Spielen schon wieder seinen Hut nehmen musste.