Mega-Skandal in Spanien: Madrid-Star soll Gegenspieler auf Parkplatz geschlagen haben

Aber was genau meinte der spanische U21-Nationalspieler damit? Nach Angaben der spanischen Zeitungen AS und Marca soll Real-Star Federico Valverde (24) seinen Gegenspieler nach der Partie am Samstagabend ins Gesicht geschlagen haben.

Real-Trainer Carlo Ancelotti (63) musste mit seiner Mannschaft den nächsten Rückschlag im Kampf um die spanische Meisterschaft hinnehmen. © Pablo Garcia/AP/dpa

Allerdings müsste dafür das Disziplinarkomitee der RFEF Untersuchungen einleiten. Dies würde jedoch nur Geschehen, wenn entweder Baena oder sein Verein Anzeige erstatten. Das haben sie aber wohl nicht vor.

Angeblich gibt es auch eine Vorgeschichte zu dem möglichen Vorfall. So soll sich der Spanier in den vergangenen Spielen "mehrfach provozierend gegenüber Valverde geäußert haben", wie das Umfeld des Madrid-Stars in einem Statement verkündete. "Fede hat nie Probleme mit irgendjemandem. In diesem Fall ging es um etwas sehr Ernstes, das schon länger zurückliegt", zitiert die Marca.

Zudem soll Baena den Uruguayer beleidigt und sich über dessen kürzlich geborenen zweiten Sohn lustig gemacht haben. Das berichtet Cadena Ser unter Berufung auf das Umfeld des Champions-League-Siegers von 2022.

Der spanische U21-Nationalspieler widersprach den Vorwürfen aber vehement. ""Es ist völlig unwahr, dass ich das gesagt habe", twitterte der 21-jährige Mittelfeldspieler des FC Villareal.