Messi tritt wieder gegen PSG nach: "War der Einzige, der ..."

Miami (USA) - Dass Lionel Messi (36) bei Paris Saint-Germain alles andere als glücklich war und seit seinem Wechsel zu Inter Miami in diesem Sommer aufblüht, ist längst kein Geheimnis mehr - immer wieder betont der Argentinier, wie froh er über seine Entscheidung ist . Nun tritt er erneut gegen seinen Ex-Klub nach.

In Miami fand Lionel Messi (36) nach zwei schwierigen Jahren in Paris endlich sein Glück wieder. © CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Im Interview mit Komiker Miguel Granados (37) machte der siebenmalige Weltfußballer erneut keinen Hehl daraus, unzufrieden mit seiner Zeit in der französischen Hauptstadt gewesen zu sein.

Resigniert stellte der 36-Jährige fest: "Es ist so passiert, es war nicht so, wie ich es erwartet hatte. Aber ich sage immer, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen."

Ob aus Überzeugung oder um sich die zwei Jahre in Paris schönzureden - Messi stellte fest: "Auch wenn es mir nicht gut ging, war ich dort an der Reihe, Weltmeister zu werden. Alles passiert aus einem bestimmten Grund."

Denn im Dezember 2022 durfte der Argentinier zum ersten Mal im fünften Anlauf den WM-Pokal in die Luft recken und krönte sich damit endgültig zum GOAT (Greatest of All Time) des Fußballs.

Doch dafür bekam er in Paris offenbar nicht die gewünschte Anerkennung!