Jetzt also doch: Mesut Özil verkündet sofortiges Karriereende!

Istanbul (Türkei) - Bereits in den vergangenen Monaten geisterten sowohl entsprechende Gerüchte als auch Dementis durch den Raum, nun ist es Gewissheit: Mesut Özil (34) hängt die Fußballschuhe an den Nagel!

Mesut Özil (34) gewann mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel in Brasilien. Jetzt hat er seine Karriere beendet. © Daniel Maurer/dpa

Das verkündete der Weltmeister von 2014 am Mittwochmittag auf seinem Instagram-Account.

"Nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt aus dem Profifußball bekannt", so der 92-fache deutsche Nationalspieler.

Und weiter: "Ich hatte das Privileg, fast 17 Jahre lang ein professioneller Fußballspieler zu sein, und ich bin unglaublich dankbar für diese Gelegenheit. Aber in den letzten Wochen und Monaten, in denen ich auch einige Verletzungen erlitten habe, ist es immer klarer geworden, dass es an der Zeit ist, die große Bühne des Fußballs zu verlassen."

Özil, der zuletzt beim Istanbuler Klub Basaksehir FK unter Vertrag stand, kam in der laufenden Saison verletzungsbedingt nur auf acht Einsätze.

"Es war eine unglaubliche Reise voller unvergesslicher Momente und Emotionen. Ich möchte mich bei meinen Vereinen bedanken - Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahçe, Basaksehir und den Trainern, die mich unterstützt haben, sowie den Mitspielern, die zu Freunden geworden sind", schrieb der 34-jährige Ex-DFB-Kicker.

Abschließend erklärte er: "Jetzt freue ich mich auf alles, was vor mir liegt, mit meiner tollen Ehefrau Amine und meinen beiden wunderschönen Töchtern Eda und Ela - aber Ihr könnt sicher sein, dass Ihr von Zeit zu Zeit auf meinen Social-Media-Kanälen von mir hören werdet."