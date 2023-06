Wechsel wider Willen? Italien-Star bricht wegen Transfer in Tränen aus!

Aus diesem Grund habe er seinen Vertrag im vergangenen September vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. Doch der Champions-League-Halbfinalist soll darauf pochen, dass die lukrative Offerte der Engländer am Ende auch auf dem Konto landet.

Demnach wollte der passsichere Rechtsfuß seine Karriere lieber in der Lombardei verbringen und somit bei dem Klub, den er schon als kleiner Junge angefeuert hatte.

Sein Klient soll die Begeisterung allerdings überhaupt nicht teilen. Nach Informationen der italienischen Zeitung La Repubblica brach Tonali sogar in Tränen aus, als Milan ihn über das angenommene Angebot des Premier-League-Vertreters informierte.

Wie The Athletic berichtet, holen die "Magpies" den 23-jährigen Strategen für rund 70 Millionen Euro auf die Insel.

Mit Milan stand Sandro Tonali (23) in der abgelaufenen Saison im Halbfinale der Champions League. © GABRIEL BOUYS / AFP

Zumindest zwischen den Zeilen ließ der Berater die Wehmut seines Schützlings durchklingen: "Es ist schwer, ein solches Angebot abzulehnen – sowohl für den Klub als auch für den Spieler", so Rico.

Er fügte aber an, dass Tonali sich mittlerweile damit abgefunden habe und der Deal definitiv über die Bühne gehen werde: "Es wird noch ein paar Tage dauern, dann wird der Medizincheck anstehen. Sandro ist sehr gelassen."

Das Vierfache seines bisherigen Gehalts soll den talentierten Strippenzieher nach Rebubblica-Infos über den Umzug an den Fluss Tyne im Nordosten Englands hinwegtrösten.

Tonali war im Sommer 2020 zunächst leihweise und später fest von Brescia Calcio nach Mailand gewechselt. In Interviews hatte er mehrfach betont, dass damit ein Kindheitstraum für ihn in Erfüllung ging.

Während der Meistersaison 2021/22 avancierte er zum Leistungsträger und etablierte sich als Anker in der Zentrale der "Rossoneri". In der abgelaufenen Spielzeit stand 14-fache Nationalkicker der "Squadra Azzurra" wettbewerbsübergreifend in satten 48 Partien (zwei Tore, zehn Vorlagen) auf dem Rasen.

Immerhin kann er sich auch in Newcastle auf die Königsklasse freuen. Das Team von Coach Eddie Howe (45) ließ Spitzenklubs wie Liverpool, Tottenham und Chelsea hinter sich und beendete die Saison auf dem vierten Tabellenplatz.