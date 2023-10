Mit dem ersten Profi-Ballkontakt! Supertalent ballert Barça zum Sieg

Und Guius Debüt hatte es in sich! In der 79. Minute wurde der spanische U17-Nationalspieler eingewechselt - und erzielte nur 23 Sekunden später den Führungstreffer für die Katalanen!

Sind diese drei Spieler die Zukunft Barcelonas? Zusammen mit Lamine Yamal (16, l.) und Fermín López (20, r.) feierte Marc Guiu (17) seinen Siegtreffer gegen Athletic Bilbao. © JOSEP LAGO / AFP

Brachte sich der 17-Jährige damit schon für eine große Zukunft beim viermaligen Champions-League-Sieger in Stellung?

Bereits in der spanischen U17-Nationalmannschaft zeigte Guiu, was in ihm steckt, schoss in zwölf Spielen acht Tore. Auch für Barcelonas Jugendteams erzielt er regelmäßig Treffer, was ihm nun den Einsatz bei den Profis einbrachte.

Er könnte also in die Fußstapfen von Spielern wie Gavi (19) treten, die aus La Masia kommend schon in sehr jungem Alter zu Leistungsträgern bei Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft wurden.

Auch Lamine Yamal (16), der sich erst in den vergangenen Monaten sowohl zum jüngsten Spieler als auch Torschützen nicht nur in LaLiga, sondern auch der spanischen Nationalmannschaft kürte, gehört zu diesem erlesenen Kreis - und feierte gemeinsam mit Guiu ausgelassen dessen Siegtor.

Durch den Sieg gegen Bilbao schob sich die Blaugrana zurück auf den dritten Rang von LaLiga, nur noch ein Punkt fehlt auf Spitzenreiter Real Madrid.