Eklat nach Horror-Auftritt: Pep-Schützling lässt sich provozieren!

Newcastle upon Tyne (England) - Der tiefe Fall des Kalvin Phillips (28) nimmt offenbar kein Ende! Bei Manchester City sollte er eine neue Ära prägen, nun erlebte er bei seinem Leihklub West Ham United den nächsten rabenschwarzen Tag. Nach der Pleite in Newcastle ließ er sich von einem Fan auch noch zu einer obszönen Geste provozieren.

Und in der absoluten Schlussphase kam es noch dicker, als Harvey Barnes (26) die Hausherren per Doppelpack zum späten Triumph ballerte. Gerade beim Siegtreffer sah Phillips erneut alles andere als gut aus.

In der 69. Minute betrat dann der 28-Jährige den Rasen, um den Sieg über die Ziellinie zu hieven, aber daraus wurde nichts. Keine acht Zeigerumdrehungen später verursachte der Sechser einen Elfmeter, den Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak (24) sicher zum Anschluss verwertete.

Eigentlich sah es am Samstagnachmittag für die "Hammers" zunächst noch recht gut aus. Zwar ging der Gast aus London früh in Rückstand, doch Michail Antonio (34), Jarrod Bowen (27) und Mohammed Kudus (23) drehten das Spiel.

Bei Manchester City musste Kalvin Phillips zumeist auf der Bank Platz nehmen. © Dave Thompson/AP/dpa

In den sozialen Netzwerken wurde die Leihgabe für die Aktion ziemlich in die Mangel genommen. Vor allem, da auch Kinder in der zuschauenden Menge gewesen sein sollen.

Ohnehin hat der Rechtsfuß zwei Jahre zum Vergessen hinter sich. Dabei schien sein Weg an die Weltspitze eigentlich vorgezeichnet.

Gemeinsam mit seinem Jugendklub Leeds United nahm er eine tolle Entwicklung, stieg in die Premier League auf und avancierte dort zu einem der besten Akteure auf seiner Position.

Das registrierte auch Pep Guardiola (53) bei den "Skyblues" und holte den Wadenbeißer im Sommer 2022 für knapp 50 Millionen Euro nach Manchester, wo er die soeben ausgeschiedene Vereinslegende Fernandinho (38) beerben sollte.

Allerdings hatte Phillips anschließend mehrfach mit Fitness- und Gewichtsproblemen zu kämpfen und kam in anderthalb Jahren meistens nur zu Kurzeinsätzen - wenn er denn im Kader stand.

Im vergangenen Januar wollte er seiner Karriere neues Leben einhauchen und ließ sich daher zu West Ham ausleihen, doch auch in London reicht es bislang nicht zur Stammkraft. Stattdessen fiel er vor allem gegen Nottingham Forest mit einer Blitz-Ampelkarte innerhalb von drei Minuten auf.

Der Horror-Auftritt gegen Newcastle dürfte da nicht geholfen haben. Im Sommer geht es wohl vorerst zurück zu den "Cityzens", sein Vertrag läuft dort noch bis 2028.