Nach Beatmung: Nationalspieler mit "großen Fortschritten", doch die Zukunft ist ungewiss

Hammel (Dänemark) - Endlich gibt es positive Nachrichten vom schwer erkrankten schwedischen Nationalspieler Kristoffer Olsson (28)! Der Mittelfeldspieler kann sich inzwischen wieder bewegen und auch kommunizieren. Doch der Blick in seine Zukunft löst trotzdem Sorgenfalten aus.

Kristoffer Olsson (28, r.) spielt seit 2017 für Schweden. Ein Comeback scheint derzeit jedoch unrealistisch. © JONATHAN NACKSTRAND / AFP

"Kristoffer Olsson macht große Fortschritte", teilte sein Klub, der dänische FC Midtjylland, am heutigen Sonntag erleichtert mit. Der 28-Jährige habe sowohl seine motorischen als auch seine verbalen Fähigkeiten wiedererlangt.

"Seine körperlichen Fortschritte sind beträchtlich. Er trainiert jetzt aktiv seine Gehfunktion und kann selbstständig essen", hieß es weiter.

Doch gut ist deshalb noch lange nicht alles: Noch immer bestünden kognitive Probleme, die Prognose für eine vollständige Genesung bleibe ungewiss.

Im Februar war Olsson in seinem Haus zusammengebrochen und hatte lange Zeit künstlich beatmet werden müssen.

Wochenlang rätselten Experten, was dem Schweden fehlte, bis sich herausstellte, dass er an einer seltenen Entzündung der Blutgefäße leidet, die mehrere Gerinnsel in seinem Hirn ausgelöst hatte.