Nach drei Sekunden! Ist das die dümmste Rote Karte aller Zeiten?

Paranaense (Brasilien) - Vier Monate lang hatte er wegen zwei Verletzungen kein Spiel mehr bestritten, dann dauerte sein Comeback gerade einmal drei Sekunden: In der brasilianischen Fußball -Liga Série A hat es am Samstag die wohl dümmste Rote Karte aller Zeiten gegeben.

Rafa Silva (32) kassierte nach nur drei Sekunden bei seinem Comeback die Rote Karte. © IMAGO / Photosport

Die Begegnung von Athletico Paranaense gegen den EC Cruzeiro aus Belo Horizonte war gerade erst angepfiffen, als Rafa Silva (32) sich gar nicht mehr im Griff hatte.

Der Stürmer der Gäste ließ sich im Strafraum zu einer Tätlichkeit an Kaique Rocha (23) hinreißen. Der Innenverteidiger ging zu Boden, hielt sich den Hals, nachdem Silva den Ellenbogen gegen ihn ausgefahren hatte.

Schiedsrichter Rodrigo Pereira (37) blieb keine andere Wahl, als die Rote Karte zu zücken und Silva nach nur drei Sekunden zum Duschen zu schicken.

Mit der Aktion erwies der Stürmer seinem Team einen echten Bärendienst. Denn eigentlich war seine Mannschaft als Favorit in das Spiel gegangen und musste sich am Ende in Unterzahl mit 0:3 geschlagen geben.

In den sozialen Medien forderten einige Fans den sofortigen Rauswurf des Stürmers.