Nach einem Jahr Pause: Adi Hütter soll bei diesem französischem Topklub anheuern

Monaco/Salzburg - Nach einem Jahr Auszeit soll Adi Hütter (53) einen neuen Trainer-Job gefunden haben - in Frankreich beim achtmaligen Meister AS Monaco.

Laut französischen Medienberichten sollen sich die AS Monaco und Adi Hütter (53) weitgehend einig sein. © Tom Weller/dpa

Das berichten mehrere französische Medien, darunter die gewöhnlich sehr gut informierte "L'Équipe".

Der Österreicher, der während seiner dreijährigen Amtszeit bei Eintracht Frankfurt die Hessen zweimal in den europäischen Wettbewerb und ins Halbfinale der Europa League führte, soll sich in abschließenden Gesprächen mit dem französischen Spitzenklub befinden. Der Vertrag werde in den kommenden Tagen unterzeichnet.

Zuletzt stand Hütter in der Saison 2021/22 in den Diensten von Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Allerdings wurde die Zusammenarbeit nach einem enttäuschenden Jahr und Tabellenplatz zehn schon wieder beendet.

Ebenso wie Hütter besitzen auch Monacos neuer Sportdirektor Thiago Scuro (42) und sein Vorgänger Paul Mitchell (41) eine Red-Bull-Vergangenheit.

Scuro war in seinem Heimatland Leiter der brasilianischen Red-Bull-Gruppe, der Engländer Mitchell unter anderem Chefscout bei RB Leipzig. Hütter holte mit Red Bull Salzburg 2015 das Double in Österreich.