Nach Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei: Früherer WM-Star muss ins Gefängnis!

Bei der WM 2002 spielte Javi de Pedro (heute 50, l.) an der Seite von Stars wie Fernando Morientes (heute 48, 2.v.r.) und Raúl (heute 46, r.). (Archivfoto) © CHRISTOPHE SIMON / AFP

Der 50-Jährige wurde am Dienstag an seinem Arbeitsplatz verhaftet, wie die spanische Sportzeitung AS berichtet. Inzwischen war der Ex-Fußballprofi demnach als Koch in einem Apfelweinlokal tätig.

Allerdings wurde er von einem Gericht kürzlich für die Misshandlung einer Frau zu einer neunmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt und mit Haftbefehl gesucht. Die Polizei sei mehrere Wochen hinter ihm her gewesen, doch der ehemalige Mittelfeldspieler änderte laut dem Bericht immer wieder seinen Wohnsitz, um sich den Fängen der Justiz zu entziehen.

Vor wenigen Tagen reichte zudem ein weiteres mutmaßliches Opfer Klage gegen de Pedro ein. Der 12-fache spanische Nationalkicker soll die Dame angegriffen und ihr dabei den Arm gebrochen haben. Daraufhin erließ der Richter zunächst eine einstweilige Verfügung, die es ihm verbietet, sich der Frau auf 300 Meter zu nähern.

Es handelt sich aber keineswegs um die ersten Verfehlungen des langjährigen LaLiga-Stars von Real Sociedad San Sebastián. Schon 2018 klickten bei ihm nach einer Attacke auf seine damalige Freundin die Handschellen, kurz darauf kam er aber bereits wieder auf freien Fuß.