Nach Raketenangriffen in Israel: EM-Qualifikationsspiel steht auf der Kippe

Israel - Nach den Raketenangriffen in Israel und der Aussage von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (73), dass sich das Land im Krieg befinde, ist an Fußball eigentlich nicht mehr zu denken. Genau das muss aber die Schweizer Nationalmannschaft - sie bestreitet eigentlich am kommenden Donnerstag ein EM-Qualifikationsspiel in Tel Aviv.