Nach Sabitzers Brutalo-Foul äußert sich sein Berater: "Er liebt diese englische Härte"

Eine riesige Welle an Entrüstung war es, die Manchesters Marcel Sabitzer am Sonntag entgegenschlug. Zuvor war sein hartes Einsteigen gegen Leicesters Wout Faes (24) mit keiner Karte sanktioniert worden.

Berater Wittmann geht sogar einen Schritt weiter und lässt sich zu folgender Aussage hinreißen: "Bei Manchester United sehen wir jetzt den Marcel aus Leipzig wieder. [...] Es überrascht mich überhaupt nicht, dass er schon so schnell so gute Leistungen bringt."

Ist das schon eine verkappte Absichtserklärung, dass Sabitzer, der bis Sommer an die Red Devils ausgeliehen ist, länger in Manchester bleiben will? Wittmann setzt da wieder sein Pokerface auf: "Das werden wir sehen, wenn es so weit ist."

Nach Sport1-Informationen wäre Bayern ab einer Ablöse von 15 Millionen gesprächsbereit - also der Summe, die die Münchner im Sommer 2021 an RB Leipzig überwiesen.