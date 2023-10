Nach tragischem Tod von jungem Fußballtalent (†18): Todesursache geklärt

Sevilla (Spanien) - Álvaro Prieto (†18), Nachwuchsfußballer vom spanischen Drittligisten Córdoba CF, starb laut eines Autopsieberichtes an einen Stromschlag.

Zu diesem Ergebnis kam das Institut für Rechtsmedizin von Sevilla nach entsprechenden Untersuchungen am Leichnam des Verstorbenen.

Die erste Mannschaft vom Córdoba CF trauert am Mittelkreis ihres Stadions. © Screenshot/X/CordobaCF_ofi

Der Stromschlag, der Prieto tötete, war etwa 3500 Volt stark. Tödlich können Stromschläge der VBG zufolge bei Wechselspannungen bereits ab 50 Volt und bei Gleichspannungen ab 120 Volt sein.

Der 18-Jährige hatte also keine Überlebenschance und war wohl sofort tot. Warum er auf den Zug gestiegen war, ist weiter völlig unklar.

Der angehende Fußballprofi verpasste am Morgen des 12. Oktobers nach einer Nacht mit Freunden in einem Klub in Sevilla seinen Zug zurück nach Hause. Für den darauffolgenden hatte der junge Mann kein Ticket, weshalb er des Zuges verwiesen wurde.

Seitdem war Álvaro Prieto nicht mehr lebend gesehen worden.

Ein Reporter des spanischen Fernsehens, der die Suche der Polizei dokumentieren wollte, machte am Montagmorgen zufällig mit seiner Kamera die schreckliche Entdeckung der Leiche Álvaros zwischen den Waggons, als er den Zug beim Rangieren filmte. Erst danach wurden die Aufnahmen der Überwachungskamera entdeckt.