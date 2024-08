Nationalspieler fliegt kurz nach Wechsel aus Klub: Der Grund ist verstörend!

Cusco (Peru) - Schlammschlacht statt Klubwechsel! Eigentlich heuerte der 100-fache peruanische Nationalspieler Christian Cueva (32) erst vor wenigen Tagen in seiner Heimat beim Club Cienciano an, rund 48 Stunden später war er seinen Job aber schon wieder los. In der Zwischenzeit erhob seine Ehefrau nämlich schwere Anschuldigungen gegen ihn.