Neapel-Star und deutsche Freundin werden vorm Stadion ausgeraubt!

Neapel (Italien) - Mit der SSC Neapel feierte David Neres (27) am Samstagabend einen späten 2:1-Erfolg gegen Parma, doch freuen konnte sich der Neuzugang nur kurz. Auf dem Heimweg wurden er und seine deutsche Freundin Kira Winona (25) von bewaffneten Räubern überfallen.

Er soll mit gesenktem Kopf an den enttäuschten, aber nichts ahnenden Anhängern vorbeigeschlichen sein.

Dort warteten laut dem Bericht zahlreiche Fans auf den Linksfuß und seine Unterschrift, allerdings war der Neapel-Star verständlicherweise nicht in der Stimmung für eine Autogrammstunde.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, war das Paar gerade in einen schwarzen Van gestiegen, der in Richtung "Hotel Parker's" starten sollte, als zwei Kriminelle die Scheibe des Wagens einschlugen.

Sportlich ist David Neres (27, M.) der Start in Neapel geglückt, doch am Wochenende wurde er vorm Stadion ausgeraubt. © CARLO HERMANN / AFP

Trotz des grässlichen Schicksalsschlags bat der achtfache Seleção-Akteur tags darauf über seine Partnerin sogar um Verzeihung bei den leer ausgegangenen Unterstützern.

"David möchte sich bei den Fans entschuldigen, die draußen auf ihn gewartet haben", schrieb das deutsche Model in seiner Instagram-Story. "Als wir das Stadion verlassen wollten, haben zwei Männer auf einem Motorrad das Autofenster eingeschlagen und ihn mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt."

Die 25-Jährige und der Fußballprofi sind bereits seit 2019 zusammen, im Juli 2020 kam die gemeinsame Tochter Hope zur Welt.

Anschließend begleitete Kira Winona den Nationalstürmer von Ajax Amsterdam zu Shakhtar Donetsk und über Benfica Lissabon schließlich diesen Sommer nach Süditalien.

Dort startete Neres zumindest sportlich sehr gut mit zwei Assists in zwei Partien und bereitete am Samstag auch den späten 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Parma von Frank Anguissa (28) vor.