Nichts für schwache Nerven: Ex-Freiburger sucht Krokodil-Sitter!

Mit den Glasgow Rangers stand Ryan Kent (26, r.) im EL-Finale gegen Eintracht Frankfurt. © Arne Dedert/dpa

Der Angreifer von Fenerbahce Istanbul hält nämlich keinen süßen Hund oder eine niedliche Katze, sondern ein Krokodil, wie die türkische Tageszeitung Yeniçağ berichtet.

Demnach hat der frühere U20-Nationalspieler Englands eine Annonce aufgegeben, um einen Aufpasser für seinen urzeitlichen WG-Kollegen anzuwerben.

Für den nicht ganz ungefährlichen Job würde sich der pfeilschnelle Linksaußen, der in der Saison 2017/18 leihweise beim SC Freiburg gekickt hat, auch nicht lumpen lassen. Laut des Berichts bietet Kent ein monatliches Gehalt von umgerechnet rund 2800 Euro inklusive Krankenversicherung.

Das durchschnittliche Salär in der Türkei liegt nach Angaben der OECD bei etwa 1990 Euro pro Monat. In den meisten Berufen kommt man allerdings eher selten mit bissgewaltigen Panzerechsen in Kontakt.