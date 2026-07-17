Nur eins kostete noch mehr: Das ist jetzt das zweitteuerste Fußballtrikot der Welt

New York (USA) - Ein Stück Geschichte für einen Batzen Geld! In New York kam jetzt ein ganz besonderes Fußballtrikot unter den Hammer: das legendäre Finalshirt der brasilianischen Lichtgestalt Pelé aus dem Endspiel der WM 1958 gegen Schweden. Nach dem Knall aufs Holz ist es nun das zweitteuerste Leibchen aller Zeiten.

Dieses Trikot kostete am Donnerstag mehr als vier Millionen Euro. © TIMOTHY A. CLARY / AFP

Fünf Bieter duellierten sich am Donnerstag um den blauen Stoff. Nach zehn Geboten wechselte das Sammlerstück für umgerechnet satte 4,28 Millionen Euro den Besitzer, wie die BBC berichtet.

Der damals erst 17-jährige Pelé erzielte in dem Jersey zwei Finaltreffer und führte seine Seleção am 29. Juni 1958 so zum 5:2-Erfolg gegen den WM-Gastgeber und Kontrahenten Schweden.

"Dieses Trikot ist nicht nur eine bleibende Erinnerung an einen der wichtigsten Momente der Fußballgeschichte, sondern es steht vor allem in direktem Zusammenhang mit jenem Augenblick, der Pelé zu einer weltweiten Sportikone machte", sagte Brendan Hawkes vom zuständigen Auktionshaus Sotheby's.

Es war sein erster von insgesamt drei Weltmeistertiteln, zudem avancierte er mit dem Doppelpack zum jüngsten Endspiel-Torschützen überhaupt. Ein Rekord, der bis heute besteht.

Der Vorbesitzer des Shirts sicherte sich darüber hinaus eine echte Wertanlage, denn noch 2004 ging das Trikot für gerade einmal rund 92.000 Euro über die Theke. Jetzt ist es das teuerste Pelé-Sammlerstück der Geschichte.