Nur eins kostete noch mehr: Das ist jetzt das zweitteuerste Fußballtrikot der Welt
New York (USA) - Ein Stück Geschichte für einen Batzen Geld! In New York kam jetzt ein ganz besonderes Fußballtrikot unter den Hammer: das legendäre Finalshirt der brasilianischen Lichtgestalt Pelé aus dem Endspiel der WM 1958 gegen Schweden. Nach dem Knall aufs Holz ist es nun das zweitteuerste Leibchen aller Zeiten.
Fünf Bieter duellierten sich am Donnerstag um den blauen Stoff. Nach zehn Geboten wechselte das Sammlerstück für umgerechnet satte 4,28 Millionen Euro den Besitzer, wie die BBC berichtet.
Der damals erst 17-jährige Pelé erzielte in dem Jersey zwei Finaltreffer und führte seine Seleção am 29. Juni 1958 so zum 5:2-Erfolg gegen den WM-Gastgeber und Kontrahenten Schweden.
"Dieses Trikot ist nicht nur eine bleibende Erinnerung an einen der wichtigsten Momente der Fußballgeschichte, sondern es steht vor allem in direktem Zusammenhang mit jenem Augenblick, der Pelé zu einer weltweiten Sportikone machte", sagte Brendan Hawkes vom zuständigen Auktionshaus Sotheby's.
Es war sein erster von insgesamt drei Weltmeistertiteln, zudem avancierte er mit dem Doppelpack zum jüngsten Endspiel-Torschützen überhaupt. Ein Rekord, der bis heute besteht.
Der Vorbesitzer des Shirts sicherte sich darüber hinaus eine echte Wertanlage, denn noch 2004 ging das Trikot für gerade einmal rund 92.000 Euro über die Theke. Jetzt ist es das teuerste Pelé-Sammlerstück der Geschichte.
Nur ein Maradona-Trikot war noch teurer
Nur ein Leibchen war noch hochpreisiger: Die Arbeitskleidung, in der Argentiniens Kapitän Diego Armando Maradona das "Hand Gottes"-Tor und das "Jahrhundert-Tor" im Viertelfinale der WM 1986 gegen England (2:1) erzielte, kostete einen wohlhabenden Bieter 2022 unglaubliche 8,35 Millionen Euro.
Die Armbinde aus besagter Partie suchte am Donnerstag ebenfalls einen neuen Eigentümer und kostete am Ende rund 448.000 Euro.
Für ein von Lionel Messi beim 6:1-Comeback in der Champions-League-Saison 2016/17 gegen PSG getragenes Trikot wurden immerhin 190.100 Euro fällig.
Titelfoto: Bildmontage: TIMOTHY A. CLARY / AFP, STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP