Nur er konnte 2004 Rehhagels Griechen besiegen: Jetzt drohen 20 Jahre Knast!

Aleksei Bugayev (42) hatte über die EM hinaus keinen Stammplatz im russischen Team. © ARIS MESSINIS / AFP

Nach Angaben der Websites Sportmail.ru und Matchtv.ru fand die Polizei bei dem 42-Jährigen in der Jackentasche eine Tüte, die mit exakt 495 Gramm unbekanntem Pulver gefüllt war.

Nach einer Untersuchung wurde festgestellt, dass es sich dabei um Mephedron handelte.

Mephedron ist eine psychoaktive synthetische Substanz, deren genaue Wirkweise kaum erforscht ist und deren Effekte ausschließlich auf Konsumentenberichte beruhen. Die Droge wirke laut drugcom zufolge vergleichbar wie Kokain, hat aber teils heftige Nebenwirkungen wie exzessives Schwitzen, Kopfschmerzen, Übelkeit und blaue Finger und ist auch in Deutschland verboten.

Die Festnahme des Ex-Fußballstars erfolgte nach einigen Hinweisen in der Nacht auf Sonntag vergangener Woche in der Stadt Krasnodar in der Nähe des Schwarzen Meers.