Opa und Enkel gucken Spiel ihres Herzensklubs: Was dann passiert, lässt Tränen fließen

Buenos Aires (Argentinien) - Diese Momente verbinden bis ans Lebensende! Am vergangenen Wochenende krönte sich der in Buenos Aires ansässige Fußballverein Racing Club de Avellaneda erstmalig zum Sieger der Copa Sudamericana. Für einen Opa und seinen Enkel erfüllte sich ein Traum.

Ein anderthalbminütiger Clip, der auf " X " geteilt und über Nacht viral ging, fing die spannungsgeladenen Reaktionen der beiden Fußballfans in den letzten Augenblicken des Spiels ein.

Nach Informationen von " De10 Sports " sah sich ein 70 Jahre alter Racing-Fan gemeinsam mit seinem 12-jährigen Enkel die Partie am vergangenen Samstagabend vor dem heimischen TV an.

Einmal ganz feste drücken wollte der Großvater seinen Enkel nach dem Moment, der in die Geschichtsbücher des Klubs eingehen sollte. © Screenshot/X/Ataque Futbolero

Als Roger Martínez (30) in der Nachspielzeit eiskalt per Konter zum 3:1 abschloss, brachen nicht nur im zum Bersten gefüllten Estadio General Pablo Rojas in Paraguay alle Dämme, sondern auch bei den Daheimgebliebenen vor dem Fernseher.

Diese schrien und hüpften vor Freude regelrecht im Kreis und konnten ihr Glück, gerade Zeuge eines historischen Events geworden zu sein, kaum fassen.

Der Junge verschränkte gar ungläubig seine Arme vor dem Gesicht, während sein ebenso völlig aufgelöster Opa eine innige Umarmung mit dem Kind suchte.

Unter den euphorischen Rufen des argentinischen TV-Kommentators im Hintergrund flossen bei dem Teenager sogar Tränen.