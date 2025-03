Pannen-Platzverweis: Schiri passt nicht auf, aber Spieler muss es ausbaden

Wien (Österreich) - Dieser Platzverweis sorgt beim Schiri und Spieler für Stirnrunzeln! Eigentlich wollte Lukas Grgic (29) von Rapid Wien am Sonntagabend im Topspiel gegen RB Salzburg nach einer Verletzungspause nur wieder auf den Rasen. Dafür erhielt er auch das Zeichen - doch plötzlich zeigte ihm der selbst ziemlich konfuse Unparteiische die Rote Karte.

Lukas Grgic (29, 2.v.r.) sah am Sonntagabend einen der wohl kuriosesten Platzverweise überhaupt. © imago / GEPA pictures

In der 69. Minute des Spitzenduells der österreichischen Bundesliga, das die Salzburger am Ende mit 2:0 gewannen, musste sich der Mittelfeldmann infolge eines Zweikampfs am Spielfeldrand behandeln lassen.

Die Zwangspause nutzte sein Trainer Robert Klauß (40) gleich für einen Dreifach-Wechsel: Er nahm unter anderem den ohnehin angeschlagenen 29-Jährigen runter und brachte dafür Moritz Oswald (23) in die Partie.

Allerdings war der Tausch sowohl an Grgic als auch an Schiedsrichter Alexander Harkam (43) komplett vorbeigegangen. Der Finanzbeamte winkte den Kicker der Hausherren aus Wien also wieder ins Geschehen.

Als der Sechser folgerichtig und völlig unschuldig auf den Platz trabte, erhielt der Referee jedoch ein Zeichen aufs Ohr, dass Rapid derzeit zwölf Akteure und damit einen zu viel aufbietet.

Wirklich sicher schien sich Harkam bei seinem weiteren Vorgehen nicht gewesen zu sein, den Schwamm wollte er aber offenbar auch nicht drüberwischen. Also zeigte er Grgic regelkonform die Gelbe Karte. Da der Hütteldorfer aber bereits eine Verwarnung kassiert hatte, wurde er sichtlich fassungslos unter die Dusche geschickt.