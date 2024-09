Derby-Wahnsinn, Fan-Chaos, Pyro-Spektakel! Hier geht's heute richtig rund

Beide Fanszenen sorgen mit beeindruckenden Kurvenshows europaweit für Aufsehen, verwandeln das Stadion mit ohrenbetäubenden Fangesängen und Bengalischen Fackeln in einen Hexenkessel.

Als Tabellenführer stecken die Gäste in der vermeintlichen Favoritenrolle, während der verhasste Rivale nur auf Rang acht festhängt.

Am heutigen Montagabend kommt es in der serbischen Haupstadt erneut zum Kracher-Duell zwischen den erfolgreichsten Vereinen des ehemaligen Jugoslawien.

Die Polizei ist angesichts der vergangenen Ausschreitungen mehr als nur vorgewarnt und wird versuchen, beide Lager voneinander zu trennen - was bei den letzten Begegnungen beider Klubs nicht immer gelang.

Und doch ist nicht alles Gold was glänzt, hatten in der Vergangenheit auch Ausschreitungen einen Schatten auf das Ansehen der aktiven Fanszenen beider Klubs geworfen.

Für zusätzliche Brisanz im ohnehin angespannten Verhältnis beider Vereine dürfte eine im Vorfeld durchgeführte Tat am Partizan-Stadion gewesen sein. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag die Grünfläche beschädigt und damit offenbar eine Absage des Spiels herbeizwingen wollen. Zerbrochene Flaschen waren über das Spielfeld verstreut und Teile des Rasens in Brand gesteckt worden.