Peinlicher Penis-Fauxpas bei Pokalfinale: Riesige Pelé-Figur verängstigt Fans!

Recife (Brasilien) - Bizarre Hommage an einen der größten Fußballer aller Zeiten! Bei der Partie zwischen Sport Recife und dem Retro FC wurde die verstorbene Brasilien-Legende Pelé (†82) mit einer verstörenden Inszenierung geehrt, die zahlreiche Fans fassungslos machte.

Das monströse Kostüm erinnerte nur entfernt an Pelé (†82). Zudem sorgte ein Hosen-Malheur für Aufsehen. © Screenshot/Twitter/geglobo

Vor dem Anpfiff des Endspiels der Staatsmeisterschaft von Pernambuco am Samstag stolzierte plötzlich eine Person in einem riesigen Kostüm, das offenbar den dreimaligen Weltmeister darstellen sollte, auf das Feld im Estádio Ilha do Retiro.

Die überdimensionale Figur ging unter dem Applaus der anwesenden Zuschauer, Spieler und Mitarbeiter zum Mittelkreis, ließ sich kurz feiern und trat anschließend noch symbolisch gegen die Kugel, wie in Aufnahmen der Darbietung zu sehen ist.

Beim Verlassen des Rasens verabschiedete sich der Mann im aufgeblasenen Gewand dann von den Anhängern, wobei er seine Hand aus der Hose des Kostüms streckte.

Die Öffnung war jedoch äußerst ungünstig platziert, wodurch der Eindruck entstand, dass der Auftritt den gigantischen Pelé etwas zu sehr erregt hätte. Vielleicht handelte es sich aber auch nur um eine Anspielung auf die Viagra-Pillen, die der echte Pelé jahrelang beworben hatte.

Die Fans im Netz waren sich jedenfalls einig, dass weder das Kostüm noch das sonderbare Schauspiel dem verschiedenen Superstar gerecht wurden.