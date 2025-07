Liverpool-Stars verabschieden sich von Diogo Jota (†28): Verein mit rührender Geste

Alles in Kürze

Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk (33, 2.v.l.) besuchte am Samstag die Beerdigung von Diogo Jota (†28). © Pa/PA Wire/dpa

Bereits am Freitagabend trafen zahlreiche Menschen an der Pfarrkirche im portugiesischen Gondomar, der Heimatstadt des verstorbenen Fußballprofis, ein.

Darunter seine Mannschaftskameraden Virgil van Dijk (33), Andy Robertson (31), Alexis Mac Allister (26) und Darwin Nunez (26), LFC-Coach Arne Slot (46), aber auch ehemalige Begleiter und Nationalteam-Kollegen wie Ruben Dias (28), Bernardo Silva (30), Bruno Fernandes (30), James Milner (39) sowie Jordan Henderson (35).

Kurz vor halb 12 endete die Totenwache in der Kapelle, am Samstag werden Jota und sein Bruder, der ebenfalls als Fußballer in der zweiten portugiesischen Liga beim FC Penafiel aktiv war, ab 10 Uhr beigesetzt.

Videos im Netz offenbaren die bedächtige Stille, die sich wie ein Schleier über die Trauergemeinde gelegt hat. Bei LFC-Kapitän van Dijk brachen die Emotionen schon zur Totenwache heraus, der Innenverteidiger kämpfte sichtlich ergriffen mit den Tränen.

Zuvor hatte er sich in einem bewegenden Post auf Instagram von seinem Teamkameraden verabschiedet: "Du hast uns allen so viel bedeutet und wirst es immer tun! Dass deine Familie zwei Söhne, einen Ehemann und einen Vater verliert, ist einfach unvorstellbar. So grausam und ungerecht."