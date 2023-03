Penis-Skandal um Pep-Star: City-Verteidiger entblößt sich in Bar!

Manchester - Diese Bilder dürften Pep Guardiola (52) gar nicht gefallen! Beim 2:0-Sieg von Manchester City am Samstag gegen Newcastle United überzeugte Kyle Walker (32) noch mit einer anständigen Leistung auf dem Platz, am Tag darauf war sein Verhalten aber eher unanständig. Der Rechtsverteidiger ließ es zur Feier des Tages offenbar ganz schön krachen.

Kyle Walker (32) spielt bereits seit 2017 unter Pep Guardiola bei Manchester City. © RONNY HARTMANN / AFP

Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung The Sun soll der englische Nationalspieler am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit Freunden eine Bar in Manchester besucht haben.

Dort habe sich der vierfache Familienvater im Verlauf der folgenden 90 Minuten augenscheinlich alkoholisiert mehrfach entblößt und den anderen Partygästen wiederholt seinen Penis gezeigt.

Außerdem soll er eng umschlossen mit einer Frau getanzt und auch geknutscht haben, bei der es sich demnach nicht um seine Ehepartnerin Annie Kilner (30) handelte.

Der wilde Nachmittag wurde auf der Überwachungskamera des Lokals festgehalten, die Aufnahme liegt der Zeitung vor.

Nach Informationen des Blattes habe Walker bei all der berauschten Heiterkeit am Ende sogar vergessen, die Rechnung über umgerechnet 280 Euro zu begleichen.

Der Citizen musste offenbar mehrmals aufgefordert werden, in die Kneipe zurückzukehren, und sei kaum noch in der Lage gewesen, sein Portemonnaie aus der Hosentasche zu ziehen.