Direkt nach dem nächsten Meister-Coup: Pep Guardiola deutet Abschied an!

Manchester (England) - Während sich Jürgen Klopp (56) am Sonntag hochemotional aus der Premier League verabschiedete, feierte Pep Guardiola (53) mit Manchester City die vierte Meisterschaft in Folge. Direkt im Anschluss deutete der Erfolgsheld jedoch an, dass sich auch seine Ära dem Ende entgegen neigt.