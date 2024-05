"Ich bin so glücklich": Jürgen Klopp verabschiedet sich mit rührender Rede!

Die Fans des FC Liverpool legten vor dem letzten Spiel mit Klopp eine emotionale Choreografie hin. © IMAGO / Propaganda Photo

"Ich bin so glücklich", sagte der 56-Jährige mit zitternder Stimme bei seiner Verabschiedung im Anfield. "So glücklich über die Atmosphäre, über das Spiel, darüber, Teil dieser Familie zu sein, und über uns, wie wir diesen Tag feiern."

Anschließend huldigten die "Reds"-Fans ihrem langjährigen Erfolgscoach und Liebling frenetisch mit seinem eigenen Song.

Die große Aufmerksamkeit der vergangenen Wochen und Monate sei "Kloppo" gar nicht so recht gewesen, doch er habe viel nachgedacht und einige Sachen realisiert.

"Dieser Klub ist in der besten Verfassung seit - ja eigentlich immer. Und Ihr seid die Superkraft des Weltfußballs", so der gebürtige Stuttgarter. "Es fühlt sich nicht an wie ein Ende, sondern wie ein Start."

Seine bewegende Rede schloss er in Anlehnung an die berühmte Vereinshymne mit den Worten ab, die auch vom Abschieds-Pullover prangten: "I'll never walk alone again."

In seinem 491. und letzten Spiel an der Seitenlinie des FC Liverpool fuhr Klopp standesgemäß noch einen 2:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers ein, anschließend standen die Spieler ihm und seinem Trainerteam während der bewegenden Zeremonie Spalier.