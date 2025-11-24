Platzverweis! England-Star rastet völlig aus und ohrfeigt Mitspieler
Manchester - Irre Szenen in der Premier League! Im Montagabend-Spiel zwischen Manchester United und dem FC Everton musste Evertons Mittelfeldmann Idrissa Gueye (36) schon nach wenigen Minuten wieder vom Platz - weil er seinen eigenen Teamkollegen geohrfeigt hat!
Es war nicht einmal eine Viertelstunde gespielt, als Gueye den Ball eroberte und an seinen Mitspieler Michael Keane (32) weiterleitete.
Der hatte damit jedoch nicht gerechnet und verlor die Kugel, woraufhin United zu einem gefährlichen Abschluss durch Bruno Fernandes (31) kam - offenbar zu viel für die Nerven von Gueye, denn der senegalesische Nationalspieler flippte komplett aus.
Laut schreiend und gestikulierend marschierte er auf Keane zu, baute sich vor ihm auf und verpasste ihm im anschließenden Gerangel sogar eine Ohrfeige!
Schiedsrichter Tony Harrington hatte freie Sicht auf das Geschehen und zögerte keine Sekunde, sondern marschierte auf die beiden Everton-Profis zu und zeigte Gueye die Rote Karte.
Keeper Jordan Pickford (31), der sich sicherheitshalber zwischen die Streithähne gestellt hatte, schnappte sich den Senegalesen und zerrte den lautstark protestierenden defensiven Mittelfeldspieler quer über den Platz außer Reichweite von Keane, der Gueye noch den Vogel zeigte.
FC Everton: Idrissa Gueye erweist seinem Team einen Bärendienst
Schließlich verließ er das Feld doch freiwillig, hatte seiner Mannschaft aber einen Bärendienst erwiesen - neben der demnächst wohl unangenehmen Kabinenstimmung musste seine Mannschaft auch fast 80 Minuten in Unterzahl agieren.
Für die Toffees war der Platzverweis nicht der erste Rückschlag, denn nur drei Minuten vor dem Ausraster von Gueye hatte bereits Kapitän Seamus Coleman (37) verletzt ausgewechselt werden müssen.
Doch der Liverpooler Klub ließ sich von den Tiefschlägen nicht beeindrucken: Zur Pause lag das Team von David Moyes (62) dank eines Treffers von Kiernan Dewsbury-Hall (27) vorne, brachte die Führung zu zehnt tatsächlich über die Zeit und besiegte United mit 1:0.
Erstmeldung von 22.19 Uhr, aktualisiert um 23.10 Uhr.
Titelfoto: Martin Rickett/PA Wire/dpa