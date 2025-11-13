Für Ex-RB-Leipzig Star lief es eigentlich ziemlich gut - bis zu dieser Szene

Bournemouth - Ganz üble Szene am vergangenen Wochenende in der Premier League - mit nachträglichen Folgen für einen ehemaligen Star von RB Leipzig ! Tyler Adams (26), der von 2019 bis 2022 im Dienste der Sachsen stand, stieß beim Spiel seines AFC Bournemouth gegen Aston Villa bereits in der dritten Minute übel mit seinem Teamkollegen Adam Smith (34) zusammen.

Üble Szene am Wochenende in der Premier League: nach einem Zusammenprall blieben Tyler Adams (26) und Adam Smith (34) verletzt liegen. © IMAGO / Pro Sports Images

In einem Luftduell rauschten beide Spieler mit den Köpfen aneinander. Die Folge: eine minutenlange Unterbrechung der Partie.

Smith erwischte es richtig übel. Stark blutend, mit dicker Platzwunde wurde er schließlich vom medizinischen Personal vom Feld gebracht. Er konnte nicht weiterspielen.

Adams kam vergleichsweise noch gut weg, machte nach kurzer Behandlungsphase das restliche Spiel weiter. Bitter: Sein Team unterlag am Ende mit 0:4.

Das wirklich Schlimme für den Ex-Leipziger ist aber, dass die Szene ein Nachspiel hat. Der 26-Jährige musste seinen Einsatz für die kommenden beiden Spiele in der Nationalmannschaft gegen Paraguay und Uruguay absagen.

Der Verband begründete das mit einer "Verletzung, die er sich am vergangenen Wochenende im Vereinsspiel zugezogen habe". Womöglich hat der Kopfstoß also noch größere Folgen. Ein Einsatz gegen West Ham United nach der Länderspielpause ist ebenso fraglich.