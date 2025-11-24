Ganz üble Panne: Real Madrid gedenkt versehentlich Ex-RB-Leipzig-Star Andre Silva

Madrid - Das darf definitiv nicht passieren! In einem Nachrufvideo, das am Sonntag bei einer Mitgliederversammlung von Real Madrid gezeigt wurde, sollte eigentlich an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gedacht werden, die innerhalb dieses Jahres verstorben waren. Versehentlich wurde dabei auch Ex-RB-Leipzig-Stürmer Andre Silva (30) gezeigt.

Andre Silva (30) wechselte im Sommer von RB Leipzig zum FC Elche nach Spanien. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Grund für den Fehler ist offensichtlich: Bei einem tödlichen Autounfall sind die Brüder Diogo Jota (†28) und André Silva (†25) im Sommer ums Leben gekommen, nachdem sie auf einer Autobahn in der nordwestspanischen Provinz Zamora von der Straße abgekommen waren.

Jota wurde im Video richtig gezeigt. Sein Bruder wurde allerdings mit seinem Namensvetter vom FC Elche verwechselt.

Kurios: ausgerechnet am Sonntagabend spielte dann auch noch Real Madrid beim FC Elche. Silva stand beim gastgebenden Klub sogar in der Startelf, wurde beim 2:2 in der 79. Minute ausgewechselt.

Bereits im Nachgang der Versammlung entschuldigten sich die Königlichen für den laut Präsident Florentino Pérez (78) "menschlichen Fehler".

Auf dem X-Account des spanischen Fußballklubs richtete man explizit noch Worte an den Verein Elche und dessen Spieler Silva. Schrieb, "dass irrtümlicherweise dessen Bild anstelle des Bildes von André Silva, dem Bruder des Liverpool-Spielers Diogo Jota" genutzt wurde und man den Vorfall bedauere.