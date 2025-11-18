 1.286

Einbruch-Schock bei Alisha Lehmann! So kurios reagiert die Fußball-Influencerin

Bei der Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann ist eingebrochen worden - nicht zum ersten Mal. Deshalb reagiert die Influencerin mit Galgenhumor.

Von Aliena Rein

Como (Italien) - Schock für Fußball-Star Alisha Lehmann (26)! Bei der Schweizer Nationalspielerin, die aktuell in Italien beim Erstligisten FC Como Women kickt, ist eingebrochen worden.

Alisha Lehmann (26, r.) ist die wohl bekannteste Fußballerin der Welt, hat rund 16,2 Millionen Instagram-Follower. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten.
Alisha Lehmann (26, r.) ist die wohl bekannteste Fußballerin der Welt, hat rund 16,2 Millionen Instagram-Follower. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten.  © Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

In ihrer Instagram-Story teilte Lehmann einen Einblick in ihr völlig verwüstetes Schlafzimmer: Aus dem Kleiderschrank wurden zahlreiche Klamotten herausgerissen und auf Boden und Bett verteilt, mehrere Taschen wurden ausgekippt, auf dem Bett liegt ein Nachttisch.

Die 26-Jährige, der bei Instagram mehr als 16 Millionen Menschen folgen, griff bei dem Anblick auf Galgenhumor zurück.

"Wenn das nächste Mal Leute mein Haus ausrauben, könnt Ihr dann hinterher bitte aufräumen? Ich habe OCD [eine Zwangsstörung, Anm. d. Red.]", schrieb Lehmann zu dem kurzen Clip und versah den Text mit einem weinenden Emoji.

Weitere Details wie etwa was ihr gestohlen wurde, teilte die Schweizerin nicht, allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Lehmann diese furchtbare Erfahrung machen musste.

Im Schlafzimmer von Alisha Lehmann sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.
Im Schlafzimmer von Alisha Lehmann sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/alishalehmann7 (2)

Alisha Lehmann schon zum zweiten Mal Opfer eines Einbruchs

Die Nati-Spielerin ist nicht zum ersten Mal zur Zielscheibe von Einbrechern geworden.
Die Nati-Spielerin ist nicht zum ersten Mal zur Zielscheibe von Einbrechern geworden.  © Martin Meissner/AP/dpa

Erst vor rund einem Jahr war die Influencerin Opfer eines Einbruchs geworden, hatte damals noch mit ihrem Ex-Partner Douglas Luiz (27) zusammen in Turin gewohnt.

Im Oktober 2024 waren Diebe nachts in das Haus des Fußballer-Pärchens eingebrochen und hatten Luxus-Uhren im Wert von rund 500.000 Euro erbeutet, zudem mehrere Diamant-Ketten und weiteren Schmuck geklaut.

Glücklicherweise waren beide zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause, sodass keine Person zu Schaden kam. Bis heute wurden die Diebe nicht gefasst.

Nach der Trennung von Luiz im Frühjahr 2025 wechselte Lehmann von Juventus Turin nach Como, aktuell Tabellen-Zweiter der Serie A Femminile, und lebt dort in einer Wohnung mit Blick auf den Comer See.

Doch auch die neue Umgebung scheint die Internet-Berühmtheit nicht vor Einbrechern zu schützen.

