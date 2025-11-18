Einbruch-Schock bei Alisha Lehmann! So kurios reagiert die Fußball-Influencerin

Como (Italien) - Schock für Fußball-Star Alisha Lehmann (26)! Bei der Schweizer Nationalspielerin , die aktuell in Italien beim Erstligisten FC Como Women kickt, ist eingebrochen worden.

Alisha Lehmann (26, r.) ist die wohl bekannteste Fußballerin der Welt, hat rund 16,2 Millionen Instagram-Follower. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. © Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

In ihrer Instagram-Story teilte Lehmann einen Einblick in ihr völlig verwüstetes Schlafzimmer: Aus dem Kleiderschrank wurden zahlreiche Klamotten herausgerissen und auf Boden und Bett verteilt, mehrere Taschen wurden ausgekippt, auf dem Bett liegt ein Nachttisch.

Die 26-Jährige, der bei Instagram mehr als 16 Millionen Menschen folgen, griff bei dem Anblick auf Galgenhumor zurück.

"Wenn das nächste Mal Leute mein Haus ausrauben, könnt Ihr dann hinterher bitte aufräumen? Ich habe OCD [eine Zwangsstörung, Anm. d. Red.]", schrieb Lehmann zu dem kurzen Clip und versah den Text mit einem weinenden Emoji.

Weitere Details wie etwa was ihr gestohlen wurde, teilte die Schweizerin nicht, allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Lehmann diese furchtbare Erfahrung machen musste.