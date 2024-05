Einwechslung von Ex-Bielefelder sorgt für Zoff, doch dann wird er zum Titel-Helden!

London - Am Dienstagabend ereignete sich in London mal wieder eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. Als Stefan Ortega (31) im wichtigen Spiel gegen Tottenham Hotspur eingewechselt wurde, war Manchester Citys eigentlicher Stammkeeper Ederson (30) darüber gar nicht glücklich. Am Ende avancierte der deutsche Torwart jedoch zum möglichen Meisterschafts-Helden.