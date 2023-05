24.05.2023 17:55 PSG-Personal-Debakel: Ist Mbappé nächsten Sommer ablösefrei zu haben?

Kylian Mbappé will wohl seine Vertragsoption bis 2025 nicht ziehen und damit nur noch bis 2024 an Paris gebunden sein. Wird er also jetzt schon verkauft?

Von Aliena Rein

Paris - Beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain droht der Komplett-Ausverkauf! Nachdem in dieser Spielzeit die sportlichen Ziele erneut nicht erfüllt werden konnten, hat nun auch das Gesicht des Vereins offenbar keine Lust mehr auf den Klub. Kylian Mbappé (24) läuft seit 2018 für PSG auf, gewann dort mehrfach die Meisterschaft, aber keinen internationalen Titel. © Michel Euler/AP Denn Kylian Mbappé (24), der erst im vergangenen Jahr seinen Vertrag für eine Prämie in Höhe von 180 Millionen Euro in Paris verlängerte und dafür angeblich sogar eine gewisse Entscheidungsgewalt im Klub erhielt, soll laut L'Equipe eine Vertragsoption nicht ziehen - und wäre damit nächsten Sommer ablösefrei zu haben! Mbappés Vertrag läuft zwar offiziell bis 2025, doch offenbar ist das letzte Vertragsjahr nur eine Option, die bis zum 31. Juli gezogen werden muss - sonst ist schon 2024 Schluss. Genau diese Option soll der Franzose nun nicht ziehen wollen! Damit ist der 24-Jährige nicht der Einzige, der keine Lust mehr auf PSG hat. Auch die Abgänge von Lionel Messi (35) und Neymar (31) sollen bereits beschlossene Sache sein. Kylian Mbappé: Wann endet seine Liaison mit Paris Saint-Germain? Kylian Mbappé (24) ist unzufrieden in Paris. Wann er gehen darf, ist jedoch noch unklar. © Michel Euler/AP Ausverkauf bei PSG! Wenn die Franzosen noch Geld für Mbappé bekommen wollen, müssten sie ihn also in diesem Sommer verkaufen. Wohin die Reise gehen soll, ist noch offen, doch der Welt- und Europameister wird schon lange immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Seine Chancen auf einen Champions-League-Gewinn dürfte das auf jeden Fall steigern - in den vergangenen neun Jahren holten die Königlichen den Henkelpott ganze fünfmal, und die wohl fixe Verpflichtung von Jude Bellingham (19) dürfte die Ambitionen von Real Madrid wohl nur untermauern. Doch ob PSG seinen Superstar wirklich in diesem Sommer abgibt, wenn auch die restliche Offensive des Klubs wegbricht? Geld spielt für den Scheich-Klub keine Rolle, wie unter anderem der aktuelle Mbappé-Vertrag zeigt. Fußball International Rassismus-Skandal um Real-Star: Brasilianer demonstrieren vor Konsulat, Strafe gegen Valencia! Somit könnte der französische Nationalspieler auch in der kommenden Saison im blauen Trikot der Pariser auflaufen - und nächsten Sommer den Transfermarkt auf den Kopf stellen...

Titelfoto: Michel Euler/AP