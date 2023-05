Ist Neymar reif für die Insel? Abschied von PSG wird konkreter

Paris - Schon oft wurde darüber gemunkelt, doch nun könnten sich die Wege von Neymar (31) und PSG tatsächlich trennen. Beide Parteien sind Medienberichten zufolge an einem Ende der Zusammenarbeit interessiert.

Auch Paris Saint-Germain will den Stürmer wohl loswerden: Offenbar ist das hohe Gehalt (Neymar soll etwa 50 Millionen Euro im Jahr verdienen) selbst für den katarischen Scheich zu viel, wie die SportBild berichtete.

Seit seinem Wechsel in die französische Hauptstadt vor sechs Jahren kursieren immer wieder Gerüchte darüber, dass entweder PSG Neymar loswerden oder Neymar PSG verlassen wolle, doch die jeweils andere Partei soll einem Wechsel immer einen Riegel vorgeschoben haben.

Neymar (31) könnte seine letzten Spiele für PSG bereits bestritten haben. © VALERY HACHE / AFP

Dem Mirror zufolge könnte Neymar auf die Insel wechseln! Denn offenbar zeigen sowohl Manchester United als auch Chelsea und Newcastle Interesse an dem Brasilianer. Und dieses Interesse könnte auf Gegenseitigkeit beruhen: Bereits zu Barca-Zeiten hatte sich Neymar positiv über einen Wechsel nach England geäußert.

"Die Premier League ist eine Meisterschaft, die mich in Erstaunen versetzt. Ich mag den Spielstil und die Mannschaften. Und wer weiß? Eines Tages würde ich gerne darin spielen, ja. Ich bewundere Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool – das sind die Mannschaften, die immer da sind und kämpfen", sagte er damals.

Doch ob die berüchtigte englische Härte wirklich das ist, was sich der verletzungsanfällige Fußballer wünscht?

Auch eine Rückkehr in die Heimat scheint nicht ausgeschlossen zu sein. Erst im April äußerte sich der 31-Jährige im Rahmen eines Stadionbesuchs bei seinem Heimatverein, dem FC Santos, mit den Worten: "Eines Tages werde ich zurückkommen."

Könnte dieses "eines Tages" schon bald erreicht sein? Schließlich erwartet Neymar ein Kind mit seiner Freundin Bruna Biancardi (29), da läge ein Umzug in die Heimat nahe.

Für welchen Verein Neymar in der nächsten Saison tatsächlich die Schuhe schnürt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Falls sich kein Wechsel ergibt, ist der 31-Jährige noch bis 2027 an Paris gebunden.