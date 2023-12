Von der Leiter gefallen oder niedergestochen? Rätsel um verletzten Ex-Nationalspieler!

Zwischen 2007 und 2016 stand Ezequiel Lavezzi (38, vorn) 51 Mal für die argentinische Nationalelf auf dem Rasen. (Archivfoto) © Omar Torres / AFP

Laut einem Bericht der uruguayischen Tageszeitung El Observador seien die örtlichen Rettungskräfte am frühen Mittwochmorgen zu einer Familienfeier im Örtchen José Ignacio gerufen worden.

Dort hätten sie den früheren PSG-Stürmer mit einer Stichwunde im Bauch und einem gebrochenen Schlüsselbein vorgefunden und in eine Klinik in Punta del Este gebracht. Er schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr.

Demnach erklärte eine Quelle aus der zuständigen Polizeibehörde dem Blatt darüber hinaus, dass Lavezzi nach ersten Ermittlungsergebnissen infolge eines Familienstreits um Geld niedergestochen worden sei.

Das Innenministerium widerspreche dieser Version allerdings und habe gegenüber der Zeitung angegeben, dass der 38-jährige Ex-Profi lediglich mit einem gebrochenen Schlüsselbein ins Krankenhaus gekommen sei.

Er selbst soll seinen Verwandten mit einem Messer gedroht haben, die Verletzung habe er sich demzufolge bei einem Sturz zugezogen. Zu diesem sei es gekommen, weil ein Familienmitglied versucht habe, ihm die Klinge wegzunehmen.