Rassismus-Skandal beim Weltmeister! Selbst Teamkollegen reagieren entsetzt

Enzo Fernández (23, r.) und Lionel Messi (37) freuen sich über den Titel bei der Copa América. Wenig später kam es jedoch zum Eklat. © JUAN MABROMATA / AFP

Nach dem 1:0-Erfolg der "Albiceleste" im Finale gegen Kolumbien gewährte Mittelfeldmann Enzo Fernández (23) tiefe Einblicke in die Feierlichkeiten des Weltmeisters und ging auf Instagram aus dem Teambus live.

Was seine Follower anschließend zu hören bekamen, sollte allerdings eine Lawine der Entrüstung auslösen. In dem Video stimmten die argentinischen Kicker nämlich rassistische Gesänge gegen die französische Auswahl an - ihrem Final-Gegner bei der WM 2022 in Katar.

Unter anderem heißt es in dem Lied: "Sie spielen für Frankreich, aber ihre Eltern stammen aus Angola. Ihre Mutter kommt aus Kamerun, während Ihr Vater aus Nigeria stammt. Aber auf ihrem Ausweis steht französisch."

Kurze Zeit später löschte Fernández den Clip wieder, doch der Schaden war bereits angerichtet. Insbesondere bei seinen Chelsea-Kollegen soll der Song laut der Daily Mail gar nicht gut angekommen sein.

An der Stamford Bridge spielt der 23-Jährige mit den Franzosen Wesley Fofana (23), Axel Disasi (26), Benoît Badiashile (23), Lesley Ugochukwu (20), Malo Gusto (21) und Christopher Nkunku (26) zusammen, die alle afrikanische Wurzeln haben - und allesamt wütend auf den Mittelfeldspieler sein sollen.