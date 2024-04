Mit "Ich Liebe Dich"-Pflicht: Mega-Talent und Model-Freundin unterschreiben Paar-Vertrag!

São Paulo (Brasilien) - Romantisch geht anders! Endrick (17) gilt als das vielleicht größte Versprechen in der Fußballwelt und auch abseits des Rasens hat der brasilianische Nationalstürmer seiner Freundin Gabriely Miranda (20) schon einiges versprochen. Das Paar hielt die Rahmenbedingungen seiner Beziehung dabei sogar vertraglich fest - und geizte nicht mit kuriosen Klauseln.

Sollte ein Beziehungsteilnehmer gegen die strengen Richtlinien verstoßen, so muss der "Täter" laut dem Vertrag eine "Geldstrafe" in Form eines Geschenks zahlen.

Darüber hinaus ist es beiden (Geschäfts-)Partnern verboten, jegliche Art von Sucht zu entwickeln oder "drastische Verhaltensänderungen" an den Tag zu legen.

Demnach ist es gemäß einer Klausel verpflichtend, dass Endrick und Gabriely in jeder Situation "Ich liebe Dich" zueinander sagen müssen.

Model Gabriely Miranda (20) folgen mehr als 700.000 Menschen auf Instagram. Dort teilt sie auch Einblicke in das Liebesleben mit Brasilien-Wunderkind Endrick (17). © Screenshot/Instagram/gabrielymiiranda

"Wer dem nicht nachkommt, muss am Ende des Monats geben, was die andere Person will. Ich habe zum Beispiel nach einem Headset von Apple gefragt und sie hat es mir gegeben", erklärte das Riesentalent. Wie romantisch!

Die Königlichen aus Madrid tüteten den Wechsel des Offensivjuwels von Palmeiras für die U19-Rekordsumme von bis zu 60 Millionen Euro bereits im Dezember 2022 ein, damals war der Linksfuß jedoch erst 16 Jahre alt und ein sofortiger Transfer aufgrund der FIFA-Bestimmungen verboten.

Am 21. Juli dieses Jahres feiert Endrick allerdings endlich seinen 18. Geburtstag, als Geschenk gibt es den Umzug auf die Iberische Halbinsel.

Seine Gabriely will irgendwann nachkommen, ist aber trotz der großen Entfernung zuversichtlich: "Wir lieben uns und alles wird gut", sagte die 20-Jährige.

Das gilt auch auf dem Platz als wahrscheinlich, wo sich der Edeltechniker und das runde Leder zu lieben scheinen. Schon im vergangenen November feierte der Angreifer sein Seleção-Debüt, kürzlich steuerte er im März gegen England und Spanien dann seine ersten beiden Treffer bei.