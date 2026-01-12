Real Madrid schmeißt Leverkusens Meister-Coach Alonso raus!

Madrid - Nach der Niederlage im spanischen Supercup ist Xabi Alonso (44) als Trainer von Real Madrid entlassen worden.

Xabi Alonso (44) ist nicht mehr länger Trainer von Real Madrid. © Sven Hoppe/dpa

Als Nachfolger präsentierte Real umgehend den früheren Profi Álvaro Arbeloa (42), der die zweite Mannschaft trainiert hatte und mit Alonso einst als Spieler gemeinsam für Madrid aufgelaufen war.

"Xabi Alonso wird immer die Zuneigung und Bewunderung aller Madridistas genießen, denn er ist eine Legende von Real Madrid und hat stets die Werte unseres Vereins vertreten", hieß es in der Mitteilung des Klubs:

"Real Madrid wird immer sein Zuhause sein. Unser Verein dankt Xabi Alonso und seinem gesamten Trainerteam für ihre Arbeit und ihr Engagement in dieser Zeit und wünscht ihnen viel Glück für diesen neuen Lebensabschnitt."

Alonso hatte Real zu Saisonbeginn übernommen und die Nachfolge von Carlo Ancelotti (66) angetreten. In Deutschland hatte er mit Bayer Leverkusen 2023/2024 das Double gewonnen.