Reihenfolge verwechselt? Erstliga-Stürmer zieht schon vor dem Tor das Trikot aus!

Kuriose Prioritäten! Vor dem Abschluss zog Tornike Akhvlediani (24) erstmal seine Arbeitskleidung aus. © Screenshot/X/ThisIsAndro

Beim georgischen Angreifer Tornike Akhvlediani (24) und seinem FC Samtredia herrschte am Samstag endlich wieder gute Stimmung.

Nach sieben sieglosen Partien in Folge bezwang der abstiegsgefährdete Aufsteiger den klar favorisierten FC Dila Gori in der Ferne mit 3:1.

Eine frühe Zwei-Tore-Führung in der ersten Halbzeit wankte erst durch den Anschluss der Hausherren in der 89. Minute von Honore Gomis (27) wieder, am Ende konnte Akhvlediani spät in der Nachspielzeit aber den Deckel drauf machen.

Dem 24-jährigen Angreifer fiel dabei nicht nur eine große Last von den Schultern, auch sein Trikot verabschiedete sich von selbigen, noch bevor das Leder überhaupt im Netz zappelte.

Frei auf den Kasten zulaufend legte der Knipser den Ball gekonnt an Gori-Keeper Yevgeniy Kucherenko (24) vorbei und war sich des Torerfolgs anschließend offenbar so sicher, dass er vor dem Abschluss noch die Zeit fand, um sich des störenden Leibchens zu entledigen.

Der Erfolg gab ihm immerhin recht, denn die Verteidiger waren längst geschlagen und konnten die eingebaute Verzögerung nicht mehr zu ihren Gunsten nutzen.