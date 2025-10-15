Reporter und Polizisten verletzt: Heftige Krawalle überschatten WM-Qualifikation
Udine (Italien) - Hässliche Szenen vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Italien und Israel in Udine! Rund um das Stadion in Udine gab es massive pro-palästinensische Proteste. Was friedlich begann, endete schließlich mit Verletzten: Unter anderem wurde ein Journalist von einem Stein am Kopf getroffen.
Trotz der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas protestierten vor Beginn des Spiels in WM-Qualifikationsgruppe I Tausende Menschen in Udine überwiegend friedlich unter dem Motto "Zeigt Israel die Rote Karte" für einen Ausschluss des Landes von sämtlichen internationalen Wettbewerben durch die FIFA.
Dann eskalierte die Situation: Um zum Stadio Friuli zu gelangen, in dem die Partie ausgetragen wurde, durchbrachen mehrere Randalierer Absperrgitter und bewarfen die Polizei mit Feuerwerkskörpern, Flaschen, Steinen und heruntergerissenen Verkehrsschildern. Diese reagierte mit dem Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas.
Nicht nur wurde mindestens ein Polizist bei den Krawallen verletzt, einer der geworfenen Steine traf auch einen Journalisten von Local Team am Kopf.
Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, befinde sich der Mann mit einem Schädeltrauma und geprelltem Wangenknochen im Krankenhaus, seine Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich.
Zudem wurde eine Reporterin von Rai News am Bein verletzt, auch sie wurde im Krankenhaus behandelt.
Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso drückt Solidarität für verletzte Journalisten aus
Schon zuvor war mit Ausschreitungen gerechnet worden, zahlreiche Ladeninhaber und Restaurantbesitzer hatten ihre Geschäfte entlang der Demonstrationsroute geschlossen. Von der Präfektur war die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen worden.
Auch dank der extrem hohen Sicherheitsmaßnahmen blieb es im Stadion selbst friedlich, der 3:0-Sieg der Italiener ging weitgehend ohne Zwischenfälle über die Bühne. Lediglich zwei junge Menschen versuchten, während der Partie mit palästinensischen Flaggen in den Stadioninnenraum zu gelangen.
"Es hat keinen Sinn, es zu verheimlichen: Der heutige Tag war weder für uns noch für euch einfach", zeigte sich Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso (47) nach der Partie betroffen gegenüber den anwesenden Reportern: "Mein tiefstes Mitgefühl und meine Solidarität gelten den bei den Zusammenstößen verletzten Journalisten."
Titelfoto: Bildmontage: Riccardo Modena/LaPresse/AP/dpa, Michele Lapini/IPA via ZUMA Press/dpa, IMAGO / Anadolu Agency