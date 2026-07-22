22.07.2026 10:55 "Säuberung" vor WM 2030: So brutal soll Marokko Jagd auf Straßenhunde machen

Die Fußball-WM 2030 findet unter anderem in Marokko statt. Dort soll bereits seit der Vergabe die systematische Tötung von Straßenhunden massiv gestiegen sein.

Von Johannes Sadek und Nehal El-Sherif Rabat (Marokko) - Hunde liegen tot am Straßenrand, im Gebüsch oder mit Schusswunden auf dem Asphalt. Mal wird ein von Fliegen umschwärmter Kadaver in einen Container oder ein Flussbett geworfen, mal kommen Männer mit Zangen und Netzen, fangen die Tiere und fahren sie mit Lieferwagen davon - so berichten es Augenzeugen und Tierschützer. In Marokko läuft ihnen zufolge eine Jagd auf Straßenhunde, und einige sehen den Versuch, die Straßen vor der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2030 frühzeitig zu "säubern".

Rund drei Millionen Straßenhunde soll es Schätzungen zufolge in Marokko geben. © Amine Regragui/dpa Unabhängig überprüfen lassen sich die einzelnen Fälle nicht. Aber die vielen, oft nur schwer zu ertragenden Fotos, Videos und Schilderungen aus Städten wie Rabat, Fes und Agadir deuten darauf hin, dass die Fälle sich häufen. Ein Anwohner in Casablanca beschrieb gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, wie Angestellte einer städtischen Behörde regelmäßig Hunde zu einer Müllverbrennungsanlage fahren, wo sie dann verbrannt würden. Andere beschreiben, wie Hunde erschossen oder an einer Mülldeponie lebend vergraben wurden. Bis Fußballfans zur WM 2030 nach Marokko reisen, einem der Haupt-Gastgeber zusammen mit Spanien und Portugal, sind es noch vier Jahre. Die Tierschutzallianz IAWPC beschreibt aber schon jetzt ein "verschärftes" Fangen und Töten der Hunde, seit das nordafrikanische Land im Dezember 2024 den WM-Zuschlag erhalten hat. Fußball International Erneutes Eriksen-Drama: Bundesliga Star kollabiert - Spielabbruch! Die Organisation PETA, die auch Teil der Allianz ist, spricht von einem "massenhaften Abschlachten". Andere sagen dagegen, die gewaltsamen Methoden seien schon vorher verbreitet gewesen.

Die Straßenhunde werden oft eingefangen und in Heime gebracht. Was dort mit ihnen passiert, darüber variiert die Berichterstattung. © SARA Morocco/dpa

Marokkos Innenministerium weist Vorwürfe zurück