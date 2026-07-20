Fußball-Legende Kevin Keegan stirbt im Alter von 75 Jahren an Krebs

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Fußball-Legende Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren an Krebs gestorben. Der Engländer wurde beim FC Liverpool und dem HSV zur Ikone.

Von Bastian Küsel-Kanbach

England - Trauriger Tag für den Fußball: England-Legende Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren an Krebs gestorben. Das teilte seine Familie in einem Statement gegenüber Sky UK mit.

England-Legende Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren an Krebs gestorben. (Archivfoto)
England-Legende Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren an Krebs gestorben. (Archivfoto)  © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

"Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Der ehemalige englische Nationalspieler und Trainer hatte gegen den Krebs gekämpft und war in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben", hieß es.

Keegan sei ein "sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater" gewesen. Und weiter: "Die Familie möchte Kevins großartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken. Dies ist eine äußerst schwere Zeit, und sie bitten um Rückzug und Privatsphäre."

Im Frühjahr war bekannt geworden, dass Keegan an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt war - den Kampf gegen die schwere Krankheit verlor "Mighty Mouse", wie der kleine und quirlige Offensivmann liebevoll genannt wurde, nun.

Sie suchten 72 Stunden nach ihnen! Frau und zwei Kinder von Fußballer tot aufgefunden
Fußball International Sie suchten 72 Stunden nach ihnen! Frau und zwei Kinder von Fußballer tot aufgefunden

Keegan hatte mit dem FC Liverpool unter anderem dreimal die englische Meisterschaft gewonnen. Anschließend wechselte er zum HSV, bei dem er ebenfalls Meister wurde und zweimal mit dem Ballon d'Or als "Europas Fußballer des Jahres" ausgezeichnet wurde.

Beim HSV wurde der Offensivakteur deutscher Meister und zweimal "Europas Fußballer des Jahres". (Archivfoto)
Beim HSV wurde der Offensivakteur deutscher Meister und zweimal "Europas Fußballer des Jahres". (Archivfoto)  © Werner Baum/dpa

Als Trainer war er für Newcastle United, den FC Fulham, Manchester City und zwischenzeitlich auch die englische Nationalmannschaft tätig.

Titelfoto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Mehr zum Thema Fußball International: