Heiße Bilder für Katzen in Not: Schiri-Schönheit ruft zum Spenden auf!

Miami (USA) - Wer kann da schon widerstehen? Die italienische Ex-Schiedsrichterin Claudia Romani (41) hat kurz nach Weihnachten an das Herz ihrer Follower appelliert und auf Instagram um Spenden für ausgesetzte Katzen gebeten. Damit auch möglichst viele Leute die Schatulle öffnen, schmiss sie sich dazu in verführerische Fest-Schale.

Claudia Romani (41) heizt ihre 1,3 Millionen Follower mit heißen Bildern zum Spenden an. © Screenshot/Instagram/claudia_romani

Am gestrigen Freitag teilte die Referee-Schöhnheit sechs Bilder von sich auf der Social-Media-Plattform. Umhüllt wird sie darin nur von einem sehr knappen Weihnachts-Outfit ganz in Grün inklusive Zipfelmütze, während sie sich lasziv auf einem Bett räkelt und ihre kurvenreichen Vorzüge demonstrativ der Kamera präsentiert.

Dazu schrieb die 41-Jährige: "Frohe Feiertage! In dieser Zeit des Jahres konzentriere ich mich immer darauf, den Katzen der Gemeinde zu helfen. Bitte folgt und unterstützt meine gemeinnützige Organisation."

Anschließend verlinkte sie die Instagram-Seite von "Help Miami Cats", einer von ihr selbst 2022 gegründeten NPO, die sich für Katzen in Not einsetzt. Schon seit Jahren engagiert sich Romani als Aktivistin für das Wohl der Tiere und lebt zudem selbst vegan.

Nun sollen auch ihre 1,3 Millionen Follower mithelfen, die dafür von dem Model mit heißen Schnappschüssen verwöhnt wurden.

Vor der Linse ist die brünette Italienerin ohnehin ein Profi und war schon in hochdekorierten Magazinen wie FHM, GQ, Maxim und dem Playboy zu sehen.